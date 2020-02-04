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Источник Правда.Ру

Плохая гигиена полости рта связана с ухудшением потенции у мужчин

Здоровье » Здравоохранение

Специалисты провели анализ пяти исследований, в которых приняли участие около 213 тысяч человек. В результате они пришли к выводу, что между хроническим пародонтитом и проблемами с потенцией есть прямая связь.

Ученые выявили связь между пародонтитом и эректильной дисфункцией

"Конечно, на качество половой жизни мужчин оказывают влияние и другие факторы (сердечные заболевания, курение, алкоголь).

Но одно из исследований показало, что лечение пародонтита приводит к качественным улучшениям эректильной функции. Возможно, эректильная дисфункция связана с тем, что микробы полости рта могут поражать сосуды и ухудшать кровоснабжение в организме", — сообщили ученые.

В качестве профилактики пародонтита специалисты советуют чистить зубы два раза в день, так как это полезно и для интимного здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чем грозит неправильный уход за полостью рта.

Темы потенция пародонтит полость рта мужское здоровье эректильная дисфункция
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