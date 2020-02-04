В Китае женщина, зараженная коронавирусом, родила здорового ребенка.
Китаянка была госпитализирована в городе Харбин на 38-й неделе беременности. Ей становилось хуже, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение.
В результате на свет появилась девочка весом около 3 кг.
Врачи оценили здоровье младенца на 10 из 10 баллов по шкале Апгар.
У девочки взяли анализ на вирус 2019-nCoV 31 января и 2 февраля. Оба теста показали, что в организме ребенка нет инфекции.
Сейчас мама и малышка находятся в изолированных палатах под наблюдением врачей. По словам медиков, женщина скоро выздоровеет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больной коронавирусом китаец недоволен условиями больницы в Чите.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.