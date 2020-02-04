У больной коронавирусом китаянки родился здоровый ребенок

В Китае женщина, зараженная коронавирусом, родила здорового ребенка.

Китаянка была госпитализирована в городе Харбин на 38-й неделе беременности. Ей становилось хуже, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение.

В результате на свет появилась девочка весом около 3 кг.

Ребенок родился абсолютно здоровым

Врачи оценили здоровье младенца на 10 из 10 баллов по шкале Апгар.

У девочки взяли анализ на вирус 2019-nCoV 31 января и 2 февраля. Оба теста показали, что в организме ребенка нет инфекции.

Сейчас мама и малышка находятся в изолированных палатах под наблюдением врачей. По словам медиков, женщина скоро выздоровеет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больной коронавирусом китаец недоволен условиями больницы в Чите.