Путин считает, что Россия справится с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Череповце, заявил, что надеется на то, что в борьбе с коронавирусом будет достигнут положительный результат.

"В России хорошая школа эпидемиологов, доказательством тому является отечественная вакцина против лихорадки Эбола", — отметил он.

Президент рассчитывает, что власти Китая справятся с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом.

Путин добавил, что весь мир заинтересован в том, чтобы результаты борьбы врачей с коронавирусом были как можно более эффективными и были достигнуты, как можно раньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем опасен коронавирус для мировой экономики.