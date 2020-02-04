Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Череповце, заявил, что надеется на то, что в борьбе с коронавирусом будет достигнут положительный результат.
"В России хорошая школа эпидемиологов, доказательством тому является отечественная вакцина против лихорадки Эбола", — отметил он.
Президент рассчитывает, что власти Китая справятся с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом.
Путин добавил, что весь мир заинтересован в том, чтобы результаты борьбы врачей с коронавирусом были как можно более эффективными и были достигнуты, как можно раньше.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем опасен коронавирус для мировой экономики.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.