Россиянам нужно очень осторожно относиться к традиции европейских жителей Средиземноморья выпивать за ужином бокал вина.
"При употреблении красного или белого вина следует учитывать тот факт, что в Средиземноморье другой климат. Из-за жары алкоголь выводится из организма быстрее. Кроме того, данная традиция носит многолетний характер, поэтому у населения средиземноморских стран уже могли сформироваться генетические изменения", — сообщил нарколог Евгений Брюн.
Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален.
Главное же воздействие, которое алкоголь оказывает на организм, — токсическое.
Безопасной дозы алкоголя не существует.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.