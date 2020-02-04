Нарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму

Россиянам нужно очень осторожно относиться к традиции европейских жителей Средиземноморья выпивать за ужином бокал вина.

"При употреблении красного или белого вина следует учитывать тот факт, что в Средиземноморье другой климат. Из-за жары алкоголь выводится из организма быстрее. Кроме того, данная традиция носит многолетний характер, поэтому у населения средиземноморских стран уже могли сформироваться генетические изменения", — сообщил нарколог Евгений Брюн.

Бокал вина за ужином — путь к алкоголизму

Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален.

Главное же воздействие, которое алкоголь оказывает на организм, — токсическое.

Безопасной дозы алкоголя не существует.