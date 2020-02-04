Доктор Мясников не считает коронавирус смертельным недугом

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не придавать большого значения новостям о количестве погибших от коронавируса. По его мнению, это лишь часть правды, поскольку информацию о тех, кто идет на поправку, не публикуют.

"Согласитесь — совсем разные ситуации, когда 10 тыс. человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи и когда 300 умерло, ещё 300 тяжёлых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают", — пояснил Мясников.

Телеведущий пояснил, что от коронавируса обычно умирают люди с хроническими заболеваниями либо пожилые.