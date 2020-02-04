Госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом китаец поправляется

Первый из двух зарегистрированных в России случаев заболевания "новой пневмонией", вызванной коронавирусом, был диагностирован у гражданина Китая в Забайкальском крае.

Напомним, произошло это 31 января.

И вот сегодня, 4 февраля, Аягма Ванчикова, зампред регионального правительства по социальным вопросам, сообщила, что пациент "идет на поправку".

"Заболевание протекает в легкой форме. Однако в медучреждении приняты дополнительные меры безопасности. Угрозы распространения коронавируса нет", — говорит Ванчикова.

К слову, по информации тюменских медиков, которые занимаются лечением китайской студентки, у которой тоже 31 января по возвращении с Родины был обнаружен коронавирус,

"состояние девушки стабильное. Чувствует она себя очень хорошо".

По данным на 4 февраля, других случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано.