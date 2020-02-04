Первый из двух зарегистрированных в России случаев заболевания "новой пневмонией", вызванной коронавирусом, был диагностирован у гражданина Китая в Забайкальском крае.
Напомним, произошло это 31 января.
И вот сегодня, 4 февраля, Аягма Ванчикова, зампред регионального правительства по социальным вопросам, сообщила, что пациент "идет на поправку".
"Заболевание протекает в легкой форме. Однако в медучреждении приняты дополнительные меры безопасности. Угрозы распространения коронавируса нет", — говорит Ванчикова.
К слову, по информации тюменских медиков, которые занимаются лечением китайской студентки, у которой тоже 31 января по возвращении с Родины был обнаружен коронавирус,
"состояние девушки стабильное. Чувствует она себя очень хорошо".
По данным на 4 февраля, других случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.