В Китае продолжает расти число больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
"На сегодняшний день число больных составляет 20 тыс. 438 человек. От заболевания скончались 425 человек", — сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
В больницах страны под наблюдением врачей находятся 171 тыс. 329 человек, 632 человека были выписаны домой.
Стоит напомнить, что Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранцев, заболевших коронавирусом, будут депортировать из России.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.