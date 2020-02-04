В Китае число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек

В Китае продолжает расти число больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

"На сегодняшний день число больных составляет 20 тыс. 438 человек. От заболевания скончались 425 человек", — сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В больницах страны под наблюдением врачей находятся 171 тыс. 329 человек, 632 человека были выписаны домой.

Стоит напомнить, что Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранцев, заболевших коронавирусом, будут депортировать из России.