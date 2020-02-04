Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые опасны для иммунной системы человека.

"Сахар приводит к тому, что блокируются белые кровяные тельца, из-за чего страдает иммунитет. Также употребление этого продукта приводит к развитию диабета. Для иммунитета вреден животный белок — красное мясо. Кроме того, для иммунной системы опасен алкоголь, так как он выводит из организма жидкость", — сообщила Соломатина.