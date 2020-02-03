За сутки в Хубэе от коронавируса умерли 64 человека

Несмотря на все усилия китайских медиков, остановить или хотя бы замедлить эпидемию коронавируса не удается.

В эпицентре заражения - провинции Хубэй, где впервые был выявлен и откуда начал распространяться 2019-nCoV - за сутки (3 февраля) число зараженных увеличилось на 2345. Теперь, как следует из опубликованного эпидемиологами отчета, только в одном Хубэе новой пневмонией больны 13522 человека.

В целом в Китае число инфицированных приближается к 20 тысячам. Заболевшие выявлены еще в 23 странах мира. Двое - в России.

По данным местного комитета по здравоохранению, за понедельник в Хубэе умерло 64 пациента с коронавирусом. Всего жертвами болезни там стали 414 человек.