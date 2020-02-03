Темный шоколад повышает упругость кровеносных сосудов

Многие люди, у которых диагностированы сердечные заболевания, постоянно употребляют много лекарств. Но врачи утверждают, что в их рацион обязательно нужно включить полезные продукты.

Темный шоколад - полезный для здоровья продукт

Известно, что все люди любят сладкое. Но в данном случае нужно выбирать именно качественные продукты и придерживаться нормы.

"Употребление около 10 граммов темного шоколада в день поможет повысить упругость кровеносных сосудов. Это объясняется тем, что в состав этого продукта входит какао, которое положительно влияет на кровообращение", — утверждают специалисты.

Эти вещества помогают избавляться от "плохого" холестерина и повышают свертываемость крови.

"Витамин В3 в какао помогают снизить засорение артерий и предотвратить образование тромбов. Шоколад хорошего качества помогает нормализовать работу поджелудочной железы. В результате все это способствует восстановлению сосудов, что помогает нормализовать давление", — утверждают французские кардиологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шоколад предотвращает развитие атеросклероза.