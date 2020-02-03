Кофе защитит женщин от рака груди после менопаузы

Испанские ученые установили способность кофе повышать степень защиты женщин после менопаузы от развития рака груди.

Что показали исследования?

Исследователи изучили данные 10 812 женщин.

Информация об участницах периодически обновлялась новостями об изменениях их здоровья в зависимости от их пре- или постменопаузального статуса.

Женщины, у которых не было проблем со здоровьем в начале проведения исследования, в течение 10 лет каждые два года проходили медосмотр. В результате врачи выявили 101 новый случай рака груди.

Ученые обнаружили, что женщины, которые любили кофе, были лучше защищены от развития заболевания.

"Мы выявили, что если женщина в постменопаузе потребляет более одной чашки кофе в день, у нее более низкий риск развития рака молочной железы", — заключили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о диете против рака молочной железы.