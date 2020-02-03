Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок

Данная ситуация вызвана информацией об угрозе распространения коронавируса.

Медицинские маски тысячами скупают спекулянты

В аптеках Читы в течение недели скупили трёхгодичный запас медицинских масок.

"В настоящее время правительство региона совместно с аптеками решают вопрос о закупке дополнительного количества медицинских масок, так как из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также угрозы распространения коронавируса, на эту продукцию резко повысился спрос", — сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Также отмечается, что дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет.

Кроме того, власти региона получили информацию о том, что медицинские маски скупают спекулянты, а потом перепродают.

Информация о том, что аптеки повысили цены на медицинские маски, не подтвердилась.

Жители России массово скупают медицинские маски из-за коронавируса