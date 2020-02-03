Данная ситуация вызвана информацией об угрозе распространения коронавируса.
В аптеках Читы в течение недели скупили трёхгодичный запас медицинских масок.
"В настоящее время правительство региона совместно с аптеками решают вопрос о закупке дополнительного количества медицинских масок, так как из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также угрозы распространения коронавируса, на эту продукцию резко повысился спрос", — сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Также отмечается, что дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет.
Кроме того, власти региона получили информацию о том, что медицинские маски скупают спекулянты, а потом перепродают.
Информация о том, что аптеки повысили цены на медицинские маски, не подтвердилась.
Жители России массово скупают медицинские маски из-за коронавируса
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