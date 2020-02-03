Ежедневный отчет китайского госкомитета по здравоохранению, распространённый ведомством сегодня, 3 февраля, свидетельствует о том, что новая пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, продолжает набирать обороты.
По данным на 00:00 3 февраля 2020 года:
из них вне пределов очага эпидемии - провинции Хубэй:
Основные симптомы коронавируса
В редких случаях коронавирус не вызывает пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.