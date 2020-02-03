Ситуация с коронавирусом накаляется: в Китае погиб 361 человек

Ежедневный отчет китайского госкомитета по здравоохранению, распространённый ведомством сегодня, 3 февраля, свидетельствует о том, что новая пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, продолжает набирать обороты.

По данным на 00:00 3 февраля 2020 года:

общее число заболевших - 17205 человек (2 февраля их было - 14380),

скончались - 361 человек (304 - 2 февраля),

за пределами Китая - 1 умерший на Филиппинах.

в тяжелом состоянии - 2296 человек,

выписано - 475 пациентов,

новых случаев за сутки - 2829,

из них вне пределов очага эпидемии - провинции Хубэй:

в Гонконге - 15 подтвержденных случаев,

в Макао - 8,

на Тайване - 10.

Основные симптомы коронавируса

затрудненное дыхание,

сухой кашель,

высокая температура,

озноб,

слабость.

В редких случаях коронавирус не вызывает пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.