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Ситуация с коронавирусом накаляется: в Китае погиб 361 человек

Здоровье

Ежедневный отчет китайского госкомитета по здравоохранению, распространённый ведомством сегодня, 3 февраля, свидетельствует о том, что новая пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, продолжает набирать обороты.

По данным на 00:00 3 февраля 2020 года:

  • общее число заболевших - 17205 человек (2 февраля их было - 14380),
  • скончались - 361 человек (304 - 2 февраля),
  • за пределами Китая - 1 умерший на Филиппинах.
  • в тяжелом состоянии - 2296 человек,
  • выписано - 475 пациентов,  
  • новых случаев за сутки - 2829, 

из них вне пределов очага эпидемии - провинции Хубэй:

  •   в Гонконге - 15 подтвержденных случаев,
  •  в Макао - 8, 
  • на Тайване - 10.

Основные симптомы коронавируса

  • затрудненное дыхание,
  •  сухой кашель,
  • высокая температура,
  • озноб,
  •  слабость.

В редких случаях коронавирус не вызывает пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.

 

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