В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом.
Об этом сегодня со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила South China Morning Post.
71-летняя пациентка, поступившая в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Бангкока, пошла на поправку после того, как для ее лечения врачи применили "Осельтамивир" (препарат от гриппа) и "Лопинавир / Ритонавир" (лекарство от СПИДа).
"Через 48 часов после начала лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат", — цитирует издание бангкокских медиков.
В настоящее время в лабораториях Таиланда, уточняется в сообщении Минздрава королевства, проводятся исследования, которые или подтвердят "находку" врачей, или выяснят, что это выздоровление было реакцией конкретного организма.
По данным на вечер воскресенья, в Китае — эпицентре эпидемии новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зарегистрировано 14489 зараженных, 350 человек умерли (за сутки - 56 смертей).
Кроме коронавируса в Китае в минувшие выходные зафиксирована еще и вспышка птичьего гриппа.
В 20 странах мира совокупно выявлено порядка 100 заболевших. Есть первый подверженный случай смерти.
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