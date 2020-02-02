В Таиланде нашли способ лечения коронавируса

В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом.

Об этом сегодня со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила South China Morning Post.

71-летняя пациентка, поступившая в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Бангкока, пошла на поправку после того, как для ее лечения врачи применили "Осельтамивир" (препарат от гриппа) и "Лопинавир / Ритонавир" (лекарство от СПИДа).

"Через 48 часов после начала лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат", — цитирует издание бангкокских медиков.

В настоящее время в лабораториях Таиланда, уточняется в сообщении Минздрава королевства, проводятся исследования, которые или подтвердят "находку" врачей, или выяснят, что это выздоровление было реакцией конкретного организма.

Статистика по заболевшим

По данным на вечер воскресенья, в Китае — эпицентре эпидемии новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зарегистрировано 14489 зараженных, 350 человек умерли (за сутки - 56 смертей).

Кроме коронавируса в Китае в минувшие выходные зафиксирована еще и вспышка птичьего гриппа.

В 20 странах мира совокупно выявлено порядка 100 заболевших. Есть первый подверженный случай смерти.

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