Ферментированные соевые продуты продлевают жизнь

Специалисты изучили данные почти 100 тысяч жителей в возрасте от 45 до 74 лет. Они пытались выявить связь между употреблением соевых продуктов и смертностью.

В результате ученые выяснили, что у японцев, которые употребляли ферментированные соевые продукты, риск ранней смерти был ниже на 10%.

В чём польза ферментированных соевых продуктов?

Ученые объясняют пользу этих продуктов тем, что они содержат:

клетчатку;

калий;

биоактивные компоненты.

Изофлавон снижает давление, а соевое волокно нормализует холестерин. Что касается таких соевых продуктов, как молоко и тофу, то они не оказывали никакого влияния на продолжительность жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые доказали опасность ночных светильников для здоровья.