Специалисты изучили данные почти 100 тысяч жителей в возрасте от 45 до 74 лет. Они пытались выявить связь между употреблением соевых продуктов и смертностью.
В результате ученые выяснили, что у японцев, которые употребляли ферментированные соевые продукты, риск ранней смерти был ниже на 10%.
Ученые объясняют пользу этих продуктов тем, что они содержат:
Изофлавон снижает давление, а соевое волокно нормализует холестерин. Что касается таких соевых продуктов, как молоко и тофу, то они не оказывали никакого влияния на продолжительность жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские ученые доказали опасность ночных светильников для здоровья.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.