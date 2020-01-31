Орнитолог Евгений Коблик рассказал о роли перелётных птиц в распространении коронавируса.
"Многие наши птицы зимуют в Китае. Но нам не известны факты заражения птиц коронавирусом, поэтому мы может только предполагать, что этот риск существует", — сообщил эксперт.
Евгений Коблик отметил, что массовая миграция перелетных птиц через Китай будет в апреле, поэтому до этого времени не нужно беспокоиться.
Ранее были перечислены места, где можно заразиться коронавирусом.
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