Эксперт рассказал о роли перелётных птиц в распространении коронавируса

Орнитолог Евгений Коблик рассказал о роли перелётных птиц в распространении коронавируса.

"Многие наши птицы зимуют в Китае. Но нам не известны факты заражения птиц коронавирусом, поэтому мы может только предполагать, что этот риск существует", — сообщил эксперт.

Евгений Коблик отметил, что массовая миграция перелетных птиц через Китай будет в апреле, поэтому до этого времени не нужно беспокоиться.

Ранее были перечислены места, где можно заразиться коронавирусом.