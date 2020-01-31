Роспотребнадзор рекомендовал не носить медицинские маски на улице

В Роспотребнадзоре дали рекомендации россиянам по эффективному использованию медицинских масок. В ведомстве отмечают, что использовать это защитное средство необходимо только в местах массового скопления людей.

"Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Также специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что медицинская маска не может обеспечить полную защиту от вируса, поэтому необходимо прибегать и к другим средствам защиты.