Лекарства в сельской местности будут продавать с автолавок

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" совместно с Минздравом планируют вернуть возможность продажи медицинских препаратов с автолавок.

"В сельской местности нет аптек, поэтому пациенты не всегда могут приобрести назначенные лекарства", — сообщают врачи ОКБ им. Семашко.

Как будет организована продажа лекарств в сельской местности?

Турчак заявил, что в Нижегородской области сохранилась и развивается потребительская кооперация, а автолавки есть во всем регионе. Совместно с Минздравом планируется вернуть возможность продажи медицинских препаратов с автолавок.

Кроме того, мобильные формы отпуска препаратов будут организованы в "поездах здоровья". Их работу планируют организовать депутаты "Единой России".