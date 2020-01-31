Врач Елена Соломатина рассказала о вреде помидоров.
"Помидоры не всегда полезны. Некоторым людям не стоит употреблять этот овощ.
Дело в том, что в помидорах содержится большое количество органических кислот, поэтому людям, у которых гастрит или язва желудка, не стоит их есть.
Кроме того, помидоры противопоказаны людям, у которых обнаружены камни в почках", — сообщила Соломатина.
Также стоит отметить, что томаты, которые прошли термическую обработку, намного полезнее, чем свежие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне покупают помидоры втридорога из-за "помидорной войны" с Турцией.
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