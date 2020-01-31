Врач Елена Соломатина рассказала о вреде помидоров.

"Помидоры не всегда полезны. Некоторым людям не стоит употреблять этот овощ.

Дело в том, что в помидорах содержится большое количество органических кислот, поэтому людям, у которых гастрит или язва желудка, не стоит их есть.

Кроме того, помидоры противопоказаны людям, у которых обнаружены камни в почках", — сообщила Соломатина.