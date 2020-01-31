1982 новых зараженных за сутки - статистика из Китая

Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения распространил сообщение о ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV на 00:00 часов 31 января.

Согласно данным китайских медиков,

официально зарегистрировано 9692 зараженных (вчера их было 7711): за сутки заболели 1982 человек,

9692 зараженных (вчера их было 7711): за сутки заболели 1982 человек, в тяжелом состоянии сейчас 1527 пациентов;

сейчас 1527 пациентов; умерли за весь период эпидемии 213 больных (вчера - 170), то есть за сутки - 43 человека;

за весь период эпидемии 213 больных (вчера - 170), то есть за сутки - 43 человека; выписано из больниц - 171 выздоровевший;

из больниц - 171 выздоровевший; под наблюдением с подозрением на коронавирус - 15238 человек;

на коронавирус - 15238 человек; имели контакт с больными (т.е потенциальные зараженные) - 102 тыс. 427 человек

Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао - 7, на Тайване - 9.

Сегодня Всемирная Организация Здравоохранения ввела режим ЧС по всему миру из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Подробнее - здесь.