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1982 новых зараженных за сутки - статистика из Китая

Здоровье

Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения распространил сообщение о ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV на 00:00 часов 31 января.

Согласно данным китайских медиков,

  • официально зарегистрировано 9692 зараженных (вчера их было 7711): за сутки заболели 1982 человек,
  • в тяжелом состоянии сейчас 1527 пациентов;
  • умерли за весь период эпидемии 213 больных (вчера - 170), то есть за сутки - 43 человека;
  • выписано из больниц - 171 выздоровевший;
  • под наблюдением с подозрением на коронавирус - 15238 человек;
  • имели контакт с больными (т.е потенциальные зараженные) - 102 тыс. 427 человек

Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао - 7, на Тайване - 9.

Сегодня Всемирная Организация Здравоохранения ввела режим ЧС по всему миру из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Подробнее - здесь.

 

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