Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения распространил сообщение о ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV на 00:00 часов 31 января.
Согласно данным китайских медиков,
Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао - 7, на Тайване - 9.
Сегодня Всемирная Организация Здравоохранения ввела режим ЧС по всему миру из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Подробнее - здесь.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.