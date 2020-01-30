Сегодня ночью в Хубэе скончался 204-й зараженный коронавирусом

В китайской провинции Хубэй медикам пока не удается не то, чтобы остановить эпидемию новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2109-nCoV, но и сдержать его распространение.

По данным газеты Global Times, ночью 31 января в больнице скончался 204-ый пациент с диагнозом "пневмония нового типа".

Напомним, еще вчера, 30 января, сообщалось о 162 умерших (только в одной провинции Хубэй - очаге эпидемии - прим.ред).