Врача-гинеколога задержали за слухи о коронавирусе

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали гинеколога из Алма-Атинской области.

"40-летний мужчина занимался распространением в интернете заведомо ложной информации о якобы имеющихся в Алма-Ате случаях заражения коронавирусом", — сообщили в МВД.

На допросе врач признался в содеянном.

В отношении гинеколога возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус вынудил россиян массово скупать медицинские маски.