В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали гинеколога из Алма-Атинской области.
"40-летний мужчина занимался распространением в интернете заведомо ложной информации о якобы имеющихся в Алма-Ате случаях заражения коронавирусом", — сообщили в МВД.
На допросе врач признался в содеянном.
В отношении гинеколога возбуждено уголовное дело.
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