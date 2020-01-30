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Медики удалили 30-летней пациентке кисту размером с кокос

Здоровье

В Коломенский перинатальный центр обратилась 30-летняя женщина с жалобами на сильные боли в области живота. В результате обследования выяснилось, что у нее в яичнике образовалась дендроидная киста.

Что это такое?

Дендроидная киста — это доброкачественное образование, оно может содержать различные ткани организма, в том числе зубы или волосы.

Медики удалили кисту лапароскопическим способом.

Операция прошла успешно. Женщина сможет иметь детей.

"Специальной профилактики для предотвращения такого рода заболеваний нет, поэтому женщинам рекомендуется чаще посещать гинеколога", — сообщили медики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наоми Кэмпбелл в Бразилии отрезали кисту.

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