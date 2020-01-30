В Рязанской области врачи Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко впервые выполнили кератопластику роговицы.
"Операцию проводил руководитель офтальмологического центра Александр Колесников", — сообщается на сайте областного Минздрава.
Кератопластика роговицы — это операция по пересадке донорской роговицы пациентам, которым традиционные методы не помогли избавиться от проблем с роговой оболочкой.
Операцию делали молодой женщине, у которой острота зрения составляет всего 9%. Благодаря проведенному хирургическому вмешательству у пациентки восстановится зрение.
Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо. Она будет проходить реабилитацию.
Такие операции планируется внедрить в практику больницы им. Н. А. Семашко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи вернули зрение 121-летнему россиянину из Книги рекордов Гиннесса.
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