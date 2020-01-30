Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза

В Рязанской области врачи Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко впервые выполнили кератопластику роговицы.

"Операцию проводил руководитель офтальмологического центра Александр Колесников", — сообщается на сайте областного Минздрава.

Что такое кератопластика роговицы?

Кератопластика роговицы — это операция по пересадке донорской роговицы пациентам, которым традиционные методы не помогли избавиться от проблем с роговой оболочкой.

Операцию делали молодой женщине, у которой острота зрения составляет всего 9%. Благодаря проведенному хирургическому вмешательству у пациентки восстановится зрение.

Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо. Она будет проходить реабилитацию.

Такие операции планируется внедрить в практику больницы им. Н. А. Семашко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи вернули зрение 121-летнему россиянину из Книги рекордов Гиннесса.