Кубань находится на четвертом месте в России по числу медрабников

Краснодарский крайнаходится на четвертом месте в России по числу медработников. В общей сложности на Кубани работают 18,6 тыс. врачей.

На Кубани сельских врачей больше, чем в среднем по России

Показатель укомплектованности врачами сельских поликлиник и больниц на Кубани в расчете на 10 тысяч жителей составляет 16,3. По России данный показатель равен 14,5.

Стоит напомнить, что в этом году было принято решение о выделении из средств регионального бюджета более 27 млн рублей на закупку служебного жилья для медиков.

На переподготовку медперсонала в этом году планируется выделить 38,7 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиков обеспечат служебным жильём.