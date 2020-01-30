Краснодарский крайнаходится на четвертом месте в России по числу медработников. В общей сложности на Кубани работают 18,6 тыс. врачей.
Показатель укомплектованности врачами сельских поликлиник и больниц на Кубани в расчете на 10 тысяч жителей составляет 16,3. По России данный показатель равен 14,5.
Стоит напомнить, что в этом году было принято решение о выделении из средств регионального бюджета более 27 млн рублей на закупку служебного жилья для медиков.
На переподготовку медперсонала в этом году планируется выделить 38,7 млн рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиков обеспечат служебным жильём.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.