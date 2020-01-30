Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Кубань находится на четвертом месте в России по числу медрабников

Здоровье » Здравоохранение

Краснодарский крайнаходится на четвертом месте в России по числу медработников. В общей сложности на Кубани работают 18,6 тыс. врачей.

На Кубани сельских врачей больше, чем в среднем по России

Показатель укомплектованности врачами сельских поликлиник и больниц на Кубани в расчете на 10 тысяч жителей составляет 16,3. По России данный показатель равен 14,5.

Стоит напомнить, что в этом году было принято решение о выделении из средств регионального бюджета более 27 млн рублей на закупку служебного жилья для медиков.

На переподготовку медперсонала в этом году планируется выделить 38,7 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиков обеспечат служебным жильём.

село российские врачи краснодарский край
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Отставка Игнатьева: Михаил Васильевич меняет профессию
Власть
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Экономика и бизнес
Четыре всадника... коронавируса
Последние материалы
Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза
Кубань находится на четвертом месте в России по числу медрабников
Отставка Игнатьева: Михаил Васильевич меняет профессию
Палеонтологи отсканировали череп предка динозавров
Винодельческий завод "Массандра" презентовал новый турмаршрут
В Омске госпитализировали женщину с симптомами коронавируса
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса
Василий Амирджанов Отставка Игнатьева: Михаил Васильевич меняет профессию Василий Амирджанов Петр Фадеев Четыре всадника... коронавируса Петр Фадеев Любовь Степушова Эрдоган поставил Путину ультиматум Любовь Степушова
Комментарии
Эрдоган поставил Путину ультиматум
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Четыре всадника... коронавируса
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Самая милитаризованная страна
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Самая милитаризованная страна
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Перестанут ли кормить россиян индийскими огурцами?
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ