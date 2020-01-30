В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней

Китайские врачи работают над созданием "умной" повязки для диагностики и лечения заболеваний. Она сможет не только определять наличие бактериальной инфекции в организме, но и самостоятельно вводить пациенту лекарство в оптимальных дозах.

Какие проблемы сможет решить "умная" повязка?

Медики часто выписывают больным антибиотики в качестве меры предосторожности до полного выздоровления. По этой причине в ряде случаев у инфекции вырабатывается иммунитет к определенным антибиотикам, что может затянуть процесс лечения. "Умная" повязка призвана решить данную проблему.

"Если у человека есть бактериальная инфекция, то повязка меняет свой цвет, что говорит об устойчивости болезни к вводимым препаратам. Также она может вводить человеку антибиотик только в случае необходимости, что позволит избежать передозировки", — сообщили ученые.

Повязку уже протестировали на грызунах. На основе полученных данных ученые разработали материал, способный обнаруживать бактерии на ранах.

Данная разработка требует дополнительного изучения и тестирования.

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