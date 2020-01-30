Китайские врачи работают над созданием "умной" повязки для диагностики и лечения заболеваний. Она сможет не только определять наличие бактериальной инфекции в организме, но и самостоятельно вводить пациенту лекарство в оптимальных дозах.
Медики часто выписывают больным антибиотики в качестве меры предосторожности до полного выздоровления. По этой причине в ряде случаев у инфекции вырабатывается иммунитет к определенным антибиотикам, что может затянуть процесс лечения. "Умная" повязка призвана решить данную проблему.
"Если у человека есть бактериальная инфекция, то повязка меняет свой цвет, что говорит об устойчивости болезни к вводимым препаратам. Также она может вводить человеку антибиотик только в случае необходимости, что позволит избежать передозировки", — сообщили ученые.
Повязку уже протестировали на грызунах. На основе полученных данных ученые разработали материал, способный обнаруживать бактерии на ранах.
Данная разработка требует дополнительного изучения и тестирования.
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