В Краснодарском крае врачи Краевой клинической больницы №1 спасли пациенту руку, случайно отпиленную "болгаркой".
63-летний житель Краснодарского края работал дома и его рука попала в работающую пилу. В результате он отрезал себе кисть.
У мужчина началось сильное кровотечение, он был срочно госпитализирован.
"Мы сшили сосуды, сухожилия, нервы. Руку удалось спасти!" — сообщили хирурги.
Рука начала восстанавливаться спустя три дня, и пациент уже мог шевелить пальцами.
Врачи дают положительные прогнозы, хотя предупреждают, что мужчине могут потребоваться дополнительные корректирующие операции и курс реабилитации, но рука будет действующей.
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