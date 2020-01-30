Кубанские врачи спасли пациенту кисть руки, отпиленную "болгаркой"

В Краснодарском крае врачи Краевой клинической больницы №1 спасли пациенту руку, случайно отпиленную "болгаркой".

63-летний житель Краснодарского края работал дома и его рука попала в работающую пилу. В результате он отрезал себе кисть.

У мужчина началось сильное кровотечение, он был срочно госпитализирован.

Операция по спасению руки длилась пять часов

"Мы сшили сосуды, сухожилия, нервы. Руку удалось спасти!" — сообщили хирурги.

Рука начала восстанавливаться спустя три дня, и пациент уже мог шевелить пальцами.

Врачи дают положительные прогнозы, хотя предупреждают, что мужчине могут потребоваться дополнительные корректирующие операции и курс реабилитации, но рука будет действующей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи спасли руку семилетней девочки из Ингушетии.