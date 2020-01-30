В Челябинской области ребенку при родах порезали лицо

19-летняя Дарья Кадочникова должна была рожать сама, но в последний момент ребенок поменял положение, в связи с чем было принято решение делать кесарево сечение.

Девушке поставили эпидуральную анестезию. Но когда врачи сделали надрез, то она начала кричать, что ее "режут на живую". После этого ей сделали общую анестезию.

Ребенок появился на свет в 21:50. Когда девочку показали родителям, оказалось, что у нее разрез на щеке, обработанный зеленкой.

Почему это произошло?

"В том, что случилось, виновата мать ребенка", — сказали врачи.

Медики заявили, что девушке нужно было "меньше дергаться". Сейчас мать с ребенком еще находятся в роддоме. Врачи сказали девушке, что здоровью ребенка не нанесен ущерб, рана скоро заживет, а шрама на ее месте не будет.

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