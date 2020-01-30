Британские специалисты из организации Blood Pressure UK утверждают, что употребление бананов может снижать артериальное давление.

О том, употребление каких продуктов питания может повышать или снижать артериальное давление в интервью "Правде.Ру" рассказал Филипп Юрьевич Копылов, директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова.

"На эту тему могу сказать, на какие продукты нужно обращать внимание. В первую очередь — это соленые продукты, так как соль напрямую связана с повышением давления, потому что задерживает воду в организме.

Что касается других продуктов (например, бананов), то это в основном мифы, так как данные выводы не были подтверждены клиническими исследованиями.

Снижают давление лекарства, которые выписывают людям с повышенным артериальным давлением.

Думать, что банан заменит таблетки, это, как минимум, наивно и связано с магическим мышлением", — заключил эксперт.