Почему в России ухудшилось качество хлеба?

Японские специалисты рассказали о наиболее полезных видах хлеба.

О том, какое значение имеет вид хлеба, а также о качестве хлеба в России, в интервью "Правде.Ру" рассказал Аркадий Леонидович Злочевский, президент Российского зернового союза.

— Имеет ли большое значение вид хлеба?

— Конечно. Это известно еще с советских времен. Ржаной хлеб гораздо полезнее, чем белый. Есть соответствующие исследования о том, что хлеб, который пекут из дробленого зерна, тоже полезный, так как в нем содержится клетчатка, так называемая зерновая оболочка (зародыш там не удаляется), а это - очень полезный компонент. Сейчас просто это активно используется как маркетинговый ход для продвижения продукции. Но ржаной хлеб действительно полезнее, чем пшеничный.

— Последнее время стала появляться информация о том, что качество хлеба в России деградирует. С чем связано то, что такой популярный и необходимый продукт стал некачественным?

— Это связано с экономикой хлебопечения. Издержки у хлебопека растут очень динамично, а цены на хлеб держатся на том же уровне. Власти контролируют это.

Испытывают давление эти цены со всех уровней власти. В результате просто экономика сжимается и нечем больше жертвовать, кроме как качеством.

— Дотации какие-нибудь есть?

— Это другой вопрос. У нас цены сопоставимы с египетскими. В Египте мощнейшая программа поддержки хлебопечения по всей цепочке, чем обеспечиваются такие безумно низкие цены в Египте. У нас вообще никаких субсидий нет.