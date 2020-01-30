Врач: как узнать, есть ли иммунитет к ветрянке

Врач Татьяна Шаповаленко, ведущая передачи "О самом главном", рассказала, как узнать, есть ли иммунитет к ветрянке. Может быть, не все люди могут вспомнить, болели они в детстве ветрянкой или нет.

Как это выяснить?

Специалист советует сдать анализ крови на антитела к вирусу ­варицелла-зостер.Есть два вида исследований:

ИФА (иммуноферментный анализ).

РИФ (реакция флюоресценции).

Ветряная оспа (ветрянка) представляет собой острое высококонтагиозное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путём.

Ветрянкой можно заболеть в любом возрасте, но обычно ею болеют в детстве. Переболевшие ветрянкой дети имеют пожизненный иммунитет. У взрослых данное заболевание протекает в тяжелой форме.