Французский производитель препарата "Смекта" выслал врачам предупреждения о том, что в связи с новыми полученными данными не советует его применять в практике педиатров.
"В составе таких препаратов может содержаться глина, а в популярном средстве "Смекта" обнаружили примеси свинца", — сообщили специалисты.
В связи с этим было проведено новое исследование по безопасности для данного лекарства.
У желудочно-кишечного тракта детей есть ряд специфических особенностей, поэтому он является очень уязвимым. Слизистая оболочка кишечника у них более тонкая, а стенки — более рыхлые из-за большого количества кровеносных сосудов. Поэтому порошковые сорбенты могут быть опасны для детей.
Медики советуют использовать гелеобразные препараты. В состав этих лекарств входит вода, благодаря чему они не прилипают к слизистой оболочке.
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