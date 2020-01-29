Препарат "Смекта" опасен для детей и беременных женщин

Французский производитель препарата "Смекта" выслал врачам предупреждения о том, что в связи с новыми полученными данными не советует его применять в практике педиатров.

"В составе таких препаратов может содержаться глина, а в популярном средстве "Смекта" обнаружили примеси свинца", — сообщили специалисты.

В связи с этим было проведено новое исследование по безопасности для данного лекарства.

У желудочно-кишечного тракта детей есть ряд специфических особенностей, поэтому он является очень уязвимым. Слизистая оболочка кишечника у них более тонкая, а стенки — более рыхлые из-за большого количества кровеносных сосудов. Поэтому порошковые сорбенты могут быть опасны для детей.

Чем можно заменить "Смекту"?

Медики советуют использовать гелеобразные препараты. В состав этих лекарств входит вода, благодаря чему они не прилипают к слизистой оболочке.

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