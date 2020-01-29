Современные психологи и врачи-отоларингологи утверждают, что человеку полезно молчать. Особенно молчание полезно для жителей крупных городов, чья работа связана с общением.
Социолог Людмила Полянова считает, что современный человек постоянно находится в состоянии так называемого "реактивного мышления", то есть ему постоянно приходится обрабатывать различную информацию.
По этой причине у человека могут возникнуть:
Спасением от этих проблем может стать молчание. Продолжительность молчания зависит от разных факторов. Важно уметь совмещать отказ от общения с "информационным детоксом", то есть перестать читать новости и отвечать на звонки и сообщения.
Точку зрения Поляковой поддерживает и психолог Галина Ожиганова. Она является автором статьи, в которой рассматривает связь между молчанием и интеллектом человека. Специалист утверждает, что чем умнее человек, тем он больше склонен к молчанию.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.