Врачи: молчание защитит от невроза

Современные психологи и врачи-отоларингологи утверждают, что человеку полезно молчать. Особенно молчание полезно для жителей крупных городов, чья работа связана с общением.

Социолог Людмила Полянова считает, что современный человек постоянно находится в состоянии так называемого "реактивного мышления", то есть ему постоянно приходится обрабатывать различную информацию.

Это может отразиться на работе центральной нервной системы

По этой причине у человека могут возникнуть:

нарушение сна;

нарушение аппетита;

проблемы в общении с людьми;

головные боли;

нервные тики.

Спасением от этих проблем может стать молчание. Продолжительность молчания зависит от разных факторов. Важно уметь совмещать отказ от общения с "информационным детоксом", то есть перестать читать новости и отвечать на звонки и сообщения.

Точку зрения Поляковой поддерживает и психолог Галина Ожиганова. Она является автором статьи, в которой рассматривает связь между молчанием и интеллектом человека. Специалист утверждает, что чем умнее человек, тем он больше склонен к молчанию.