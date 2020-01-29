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Врачи: молчание защитит от невроза

Здоровье

Современные психологи и врачи-отоларингологи утверждают, что человеку полезно молчать. Особенно молчание полезно для жителей крупных городов, чья работа связана с общением.

Социолог Людмила Полянова считает, что современный человек постоянно находится в состоянии так называемого "реактивного мышления", то есть ему постоянно приходится обрабатывать различную информацию.

Это может отразиться на работе центральной нервной системы

По этой причине у человека могут возникнуть:

  • нарушение сна;
  • нарушение аппетита;
  • проблемы в общении с людьми;
  • головные боли;
  • нервные тики.

Спасением от этих проблем может стать молчание. Продолжительность молчания зависит от разных факторов. Важно уметь совмещать отказ от общения с "информационным детоксом", то есть перестать читать новости и отвечать на звонки и сообщения.

Точку зрения Поляковой поддерживает и психолог Галина Ожиганова. Она является автором статьи, в которой рассматривает связь между молчанием и интеллектом человека. Специалист утверждает, что чем умнее человек, тем он больше склонен к молчанию.

Темы социологи причины невроза центральная нервная система
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