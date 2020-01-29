Свердловские медики не обнаружили у пациента рак: мужчина скончался

Мужчина первый раз обратился за медицинской помощью в декабре 2018 года. Его беспокоили сильные боли в спине. В течение следующих четырех месяцев он был у врачей в Тавдинской и Ирбитской центральных районных больницах.

За четыре месяца врачи так и не смогли поставить мужчине правильный диагноз

В марте прошлого года мужчину перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге, где у него и обнаружили онкологическое заболевание. В июне мужчина умер.

Его супруга потребовала от районных больниц выплаты компенсации.

Суд рассмотрел:

заключение врачебной комиссии;

акт экспертной оценки;

показания свидетелей.

В итоге суд решил, что между действиями врачей и смертью пациента отсутствует причинно-следственная связь. По мнению судьи, такой исход связан с тяжестью заболевания. Суд решил отказать истцу.

Но прокуратура данное решение оспорила. Свердловский областной суд решил, что врачи не смогли поставить диагноз своевременно.

В итоге суд принял решение взыскать с Тавдинской и Ирбитской центральных районных больниц 500 тысяч рублей.