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Источник Правда.Ру

Свердловские медики не обнаружили у пациента рак: мужчина скончался

Здоровье

Мужчина первый раз обратился за медицинской помощью в декабре 2018 года. Его беспокоили сильные боли в спине. В течение следующих четырех месяцев он был у врачей в Тавдинской и Ирбитской центральных районных больницах.

За четыре месяца врачи так и не смогли поставить мужчине правильный диагноз

В марте прошлого года мужчину перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге, где у него и обнаружили онкологическое заболевание. В июне мужчина умер.

Его супруга потребовала от районных больниц выплаты компенсации. 

Суд рассмотрел:

  • заключение врачебной комиссии;
  • акт экспертной оценки; 
  • показания свидетелей.

В итоге суд решил, что между действиями врачей и смертью пациента отсутствует причинно-следственная связь. По мнению судьи, такой исход связан с тяжестью заболевания. Суд решил отказать истцу.

Но прокуратура данное решение оспорила. Свердловский областной суд решил, что врачи не смогли поставить диагноз своевременно.

В итоге суд принял решение взыскать с Тавдинской и Ирбитской центральных районных больниц 500 тысяч рублей.

 

Темы диагноз российские врачи онкологические заболевания
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