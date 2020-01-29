Мужчина первый раз обратился за медицинской помощью в декабре 2018 года. Его беспокоили сильные боли в спине. В течение следующих четырех месяцев он был у врачей в Тавдинской и Ирбитской центральных районных больницах.
В марте прошлого года мужчину перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге, где у него и обнаружили онкологическое заболевание. В июне мужчина умер.
Его супруга потребовала от районных больниц выплаты компенсации.
Суд рассмотрел:
В итоге суд решил, что между действиями врачей и смертью пациента отсутствует причинно-следственная связь. По мнению судьи, такой исход связан с тяжестью заболевания. Суд решил отказать истцу.
Но прокуратура данное решение оспорила. Свердловский областной суд решил, что врачи не смогли поставить диагноз своевременно.
В итоге суд принял решение взыскать с Тавдинской и Ирбитской центральных районных больниц 500 тысяч рублей.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.