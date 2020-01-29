Ученые КНР создали вакцину от коронавируса. Но использовать ее нельзя

Учеными из Гонконга разработана вакцина от коронавируса 2019-nCoV.

Такое заявление сделал Юэн Квок-Юнг, профессор, эксперт по инфекционным болезням в интервью изданию South China Morning Post.

"Мы уже создали вакцину, но проблема в том, что тестирование на животных займет много времени. Возможно, несколько месяцев. Потом еще тесты на лдях. Примерно год", — сказал Юэн Квок-Юнг.

То есть, ждать прививочных препаратов китайцам придется еще очень и очень долго. Поэтому сейчас силы ученых КНР брошены на то, чтобы подобрать максимально действующие на вирус и связанные с ним симптомы пневмонии препараты.

Напомним, что созданием вакцины от коронавируса занимаются и российские ученые. И, по словам Германа Шипулина, им для этого понадобится примерно полгода.