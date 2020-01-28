В Калуге врачи коммерческой скорой помощи прибыли на вызов к пациенту.
Мужчине сделали уколы, но госпитализировать его не стали. Ночью его состояние ухудшилось, мужчину экстренно доставили в реанимацию.
Но медики сообщили, что уже поздно оказывать необходимую медицинскую помощь.
Мужчина обратился в полицию с жалобами на бездействие врачей коммерческой скорой помощи. Но они заявили, что не могут возбудить уголовное дело, так как отсутствует состав преступления.
"Тогда мужчина пришел за помощью к омбудсмену. Уполномоченный обратился к прокурору Калуги с просьбой провести проверку", — сообщила пресс-служба ведомства.
В итоге прокуратура обнаружила нарушения в действиях сотрудников полиции и вынесла постановление об удовлетворении жалобы.
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