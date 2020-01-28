В Калуге мужчина стал инвалидом из-за бездействия врачей

В Калуге врачи коммерческой скорой помощи прибыли на вызов к пациенту.

Мужчине сделали уколы, но госпитализировать его не стали. Ночью его состояние ухудшилось, мужчину экстренно доставили в реанимацию.

Но медики сообщили, что уже поздно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Мужчина стал инвалидом 1-й группы

Мужчина обратился в полицию с жалобами на бездействие врачей коммерческой скорой помощи. Но они заявили, что не могут возбудить уголовное дело, так как отсутствует состав преступления.

"Тогда мужчина пришел за помощью к омбудсмену. Уполномоченный обратился к прокурору Калуги с просьбой провести проверку", — сообщила пресс-служба ведомства.

В итоге прокуратура обнаружила нарушения в действиях сотрудников полиции и вынесла постановление об удовлетворении жалобы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ растет число трагедий по вине врачей.