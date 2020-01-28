У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета

В мире уже не первый год твердят о вреде электронных сигарет. Но, несмотря на это, многие все равно продолжают использовать вейпы.

17-летний подросток лишился зубов после использования электронной сигареты

Инцидент произошел в Саратовской области в городе Аткарск. У молодого человека во рту взорвалась электронная сигарета.

"Подростку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он отправлен в Саратов для прохождения дальнейшего лечения", - сообщили в Минздраве Саратовской области.

Это далеко не первый случай, когда из-за электронных сигарет пострадал человек.

Так, осенью 2019 года в Перми у 20-летнего молодого человека электронная сигарета взорвалась в руках. В результате на нем загорелась одежда, и он молодой человек получил 5% ожогов тела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в электронных сигаретах полно микробов.