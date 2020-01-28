В мире уже не первый год твердят о вреде электронных сигарет. Но, несмотря на это, многие все равно продолжают использовать вейпы.
Инцидент произошел в Саратовской области в городе Аткарск. У молодого человека во рту взорвалась электронная сигарета.
"Подростку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он отправлен в Саратов для прохождения дальнейшего лечения", - сообщили в Минздраве Саратовской области.
Это далеко не первый случай, когда из-за электронных сигарет пострадал человек.
Так, осенью 2019 года в Перми у 20-летнего молодого человека электронная сигарета взорвалась в руках. В результате на нем загорелась одежда, и он молодой человек получил 5% ожогов тела.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в электронных сигаретах полно микробов.
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