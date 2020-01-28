Китайские врачи подробнее рассказали о симптомах коронавируса.
сухой кашель
затрудненное дыхание
Врачи уточнили, что в некоторых случаях заболевание протекает без пневмонии.
Но нужно помнить, что при наличии данных симптомов человек может заразить окружающих.
Коронавирус передается воздушно-капельным путем на расстояние до двух метров и через грязные руки. Медики рекомендуют пользоваться защитными масками, регулярно мыть руки.
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