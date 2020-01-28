Коронавирус может протекать без пневмонии

Китайские врачи подробнее рассказали о симптомах коронавируса.

Симптомами коронавируса являются:

сухой кашель

затрудненное дыхание

повышение температуры

слабость

Врачи уточнили, что в некоторых случаях заболевание протекает без пневмонии.

Но нужно помнить, что при наличии данных симптомов человек может заразить окружающих.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем на расстояние до двух метров и через грязные руки. Медики рекомендуют пользоваться защитными масками, регулярно мыть руки.

Ранее специалисты назвали 10 городов России, рискующих "подхватить" коронавирус.