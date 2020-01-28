Печень — главный орган обмена веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм. Часто случается так, что проблемы с печенью остаются незамеченными, так как патологический процесс протекает бессимптомно. Специалисты назвали четыре вещества, которые могут пагубно отразиться на здоровье печени.
Витаминные добавки не всегда полезны. Их рекомендуется принимать по назначению врача. Чрезмерное употребление B3 (ниацина) негативно влияет на здоровье печени.
Известно, что печень очищает организм от токсинов. Люди, которые постоянно принимают лекарства, вредят своей печени. Медики обычно взвешивают пользу и вред препарата, прежде чем назначить его пациенту. Парацетамол в больших дозах повреждает печень.
Фруктоза повышает риск ожирения печени. Медики советуют обращать внимание на содержание фруктозы.
Некоторые ученые советуют вообще отказаться от употребления алкоголя, другие рекомендуют не злоупотреблять им.
"Мужчинам не рекомендуется употреблять более 24 граммов алкоголя, а женщинам — более 12 граммов", — сообщают немецкие специалисты.
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