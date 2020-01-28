Врачи назвали четыре вещества, которые разрушают печень

Печень — главный орган обмена веществ и детоксикации. Если страдает печень, то страдает и весь организм. Часто случается так, что проблемы с печенью остаются незамеченными, так как патологический процесс протекает бессимптомно. Специалисты назвали четыре вещества, которые могут пагубно отразиться на здоровье печени.

Пищевые добавки с витамином A или В3

Витаминные добавки не всегда полезны. Их рекомендуется принимать по назначению врача. Чрезмерное употребление B3 (ниацина) негативно влияет на здоровье печени.

Высокие дозы парацетамола

Известно, что печень очищает организм от токсинов. Люди, которые постоянно принимают лекарства, вредят своей печени. Медики обычно взвешивают пользу и вред препарата, прежде чем назначить его пациенту. Парацетамол в больших дозах повреждает печень.

Чрезмерное употребление фруктов

Фруктоза повышает риск ожирения печени. Медики советуют обращать внимание на содержание фруктозы.

Алкоголь

Некоторые ученые советуют вообще отказаться от употребления алкоголя, другие рекомендуют не злоупотреблять им.