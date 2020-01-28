Выявлена связь между СВДС и вредными привычками беременной женщины

Ученые Национальных институтов здравоохранения провели исследования, в результате которых было доказано, что у детей, родившихся у курящих и употребляющих алкоголь женщин, выше риск появления СДВС — синдрома внезапной детской смерти.

В исследовании принимали участие около 12 тысяч беременных женщин. В течение первого года наблюдения умерли 66 детей, 28 из них скончались в результате СВДС.

Ученые выяснили, что женщины, которые в первом триместре беременности употребляли алкоголь и курили, имели более высокий риск родить ребенка с СВДС.

СВДС проявляется у некоторых новорожденных до одного года

"Если мать будущего ребенка в первом триместре беременности употребляла спиртные напитки и курила, риск СВДС повышается в 12 раз", — уверены ученые.

Если будущая мать начинает курить со второго триместра беременности, риск СВДС повышается в пять раз. Употребление алкоголя может привести к повышению риска развития СВДС в четыре раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые установили причину внезапной детской смертности.