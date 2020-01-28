В России разработали лекарство для лечения наследственной олигофрении.

Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, как образ жизни родителей может влиять на развитие олигофрении у ребенка.

"Мы можем сказать, что олигофрения — это в большинстве случаев, если не всегда, генетические проблемы. Раз генетический материал чем-то подпорчен, то это уже не исправить никаким воспитанием.

Но олигофрения олигофрении рознь. Могут быть разные степени олигофрении. У любого ребенка, если им заниматься, психические свойства, умения, способности будут развиваться.

Термин "воспитание" — очень широкий. Это пример, который подают родители. То, что они делают, и ребенок видит, потом будет это копировать. Это разговоры в семье, быт, все это влияет, естественно. Поэтому если такой ребенок есть, у него очень ограниченные способности получить где-то информацию вне дома. Поэтому самое главное место, где он может развиваться, — это дом.

Поэтому, конечно, быт, образ жизни, в том числе в каком-то смысле достаток, даже не в материальном смысле, а чтобы у ребенка были игрушки, были развивающие материалы, — вот это все должно быть", — заключил эксперт.