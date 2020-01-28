Елена Малышева: что может рассказать о здоровье цвет носовой слизи
Телеведущая Елена Малышева подробно проанализировала цветовую гамму носовой слизи, или соплей.
"Цвет и консистенция носовой слизи могут многое рассказать о состоянии здоровья", — сообщила Малышева.
- Прозрачная. Человек здоров. Бесцветная слизь необходима для увлажнения воздуха, который мы вдыхаем.
- Белая. Свидетельствует о том, что человек заболел. Могут быть повышение температуры, головные боли.
- Жёлтая. Говорит о наличии в организме бактериальной инфекции.
- Зелёная. Лейкоциты стараются справиться с инфекцией. Если такое состояние длится более 12 дней, нужно идти к врачу.
- Красная. Этот говорит о примеси крови вследствие раздражения носовых ходов.
- Коричневая. Такой цвет слизи говорит также о примеси крови, а также примеси табака у курящих людей.
- Чёрная. Чёрная слизь говорит о наличии в организме серьезной грибковой инфекции, нужно срочно обратиться к врачу.
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