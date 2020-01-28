Число жертв коронавируса преодолело отметку "100"

В китайской провинции Хубэй, очаге эпидемии коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию нового типа, сегодня ночью умер сотый пациент.

В больницах сейчас — 2714 человек. И это только в одной Хубее. За истекшие сутки (27 января — прим.ред)

новых заражений в провинции — 1291;

погибших — 24.

Такие цифры содержатся в ежедневно распространяемом отчете комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Статистика

"По состоянию на 24.00 27 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в провинции Хубэй достигло 2714 человек. Из них в Ухане — 1590. Скончались 100 человек. Из них в Ухане — 85", — написано в сообщении.

Общих данных по стране пока не обнародовано, но, по версии РИА Новости, "согласно уже опубликованной статистической информации, общее число погибших достигло 106".

Как начиналась эпидемия

Впервые с новым вирусом в Китае "встретились" в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Эпидемиологами был выявлен возбудитель болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Теперь они знают, что "пришел" он от диких животных. И передается от человека к человеку.

В январе вирус начал распространяться по миру. Случаи заражения им зафиксированы уже в 10 странах.