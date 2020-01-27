Стоматолог пытался вывезти на Украину из России более 900 зубов

Стоматолог смог добраться до российско-украинской границы на рейсовом автобусы.

На сотрудники таможни в городе Гуково остановили его. В процессе досмотра у медика было найдены незадекларированные:

раствор для анастезии;

зуботехнический воск;

слепочный материал;

960 зубов из акрила.

Стоматолог заявил, что все это планировал использовать в своей работе. В отношении врача заведено административное дело. Ему грозит крупный штраф и конфискация "контрабанды".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см.