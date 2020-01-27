Стоматолог смог добраться до российско-украинской границы на рейсовом автобусы.
На сотрудники таможни в городе Гуково остановили его. В процессе досмотра у медика было найдены незадекларированные:
Стоматолог заявил, что все это планировал использовать в своей работе. В отношении врача заведено административное дело. Ему грозит крупный штраф и конфискация "контрабанды".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.