Россиянин рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае

Турист с китайского курорта Хайнань Александр Арефьев прокомментировал ситуацию на острове в связи с распространением коронавируса.

Он сообщил об ухудшении ситуации на курорте. Так, многие магазины закрывают, машины распыляют на улицах дезинфицирующий газ, кроме того, проводится соответствующая обработка в отелях.

Туристы стремятся быстрее вернуться домой

"На улицах очень мало людей, общественный транспорт почти пустой", — сообщил Арефьев.

Власти Китая заявили о вспышке неизвестной ранее пневмонии в городе Ухане в конце прошлого года. Специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

В Китае уже 2744 человека заражены, 80 человек умерли.

Также случаи заражения были зафиксированы и в других странах: Южной Корее, Японии Таиланде и др.

Ранее было названо 10 городов России, рискующих "подхватить" коронавирус.