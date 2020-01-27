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Источник Правда.Ру

Россиянин рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае

Здоровье

Турист с китайского курорта Хайнань Александр Арефьев прокомментировал ситуацию на острове в связи с распространением коронавируса.

Он сообщил об ухудшении ситуации на  курорте. Так, многие магазины закрывают, машины распыляют на улицах дезинфицирующий газ, кроме того, проводится соответствующая обработка в отелях.

Туристы стремятся быстрее вернуться домой

"На улицах очень мало людей, общественный транспорт почти пустой", — сообщил Арефьев.

Власти Китая заявили о вспышке неизвестной ранее пневмонии в городе Ухане в конце прошлого года. Специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 

В Китае уже 2744 человека заражены, 80 человек умерли.

Также случаи заражения были зафиксированы и в других странах: Южной Корее, Японии Таиланде и др.

Ранее было названо  10 городов России, рискующих "подхватить" коронавирус.

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