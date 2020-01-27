Онищенко рассказал о препаратах против китайского коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что уже существует порядка 30 препаратов для лечения нового типа коронавируса, который свирепствует в Китае.

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию", — сообщил Онищенко.

Также парламентарий рекомендовал россиянам не употреблять в пищу фрукты и овощи, не прошедшие термическую обработку, а также не покупать мясо на рынке.