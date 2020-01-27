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Источник Правда.Ру

Онкологи назвали первые признаки рака кожи

Здоровье

Врачи рассказали, как обнаружить рак кожи на ранней стадии. Данное онкологическое заболевание легче поддается лечению при выявлении первых же признаков.

Что должно насторожить?

  • появление незаживающих ранок на теле;
  • растущие родинки, пятнышки с нечеткими контурами;
  • родинки, веснушки, которые отличаются по цвету;
  • увеличение лимфоузлов;
  • постоянная усталость;
  • плохой аппетит;
  • снижение массы тела.

Врач проведет диагностику, если будет необходимо — назначит цитологическое исследование.

Специалисты утверждают, что раньше выживаемость среди пациентов с данным диагнозом составляла 3-4 месяца, а сейчас более 6 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аспирин может помочь предотвратить рак кожи.

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