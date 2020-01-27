Врачи рассказали, как обнаружить рак кожи на ранней стадии. Данное онкологическое заболевание легче поддается лечению при выявлении первых же признаков.
Врач проведет диагностику, если будет необходимо — назначит цитологическое исследование.
Специалисты утверждают, что раньше выживаемость среди пациентов с данным диагнозом составляла 3-4 месяца, а сейчас более 6 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аспирин может помочь предотвратить рак кожи.
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