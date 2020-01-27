В РФ создали лекарство для лечения наследственной олигофрении

Российские ученые разработали специальную оболочку для капсулы с ферментом, который помогает в лечении олигофрении, вызванной наследственным заболеванием.

Что вызывает развитие олигофрении?

Олигофрения развивается из-за нарушения метаболизма фенилаланина. В крови накапливаются токсины, которые приводят к развитию фенилкетонурии.

Если ребенок в возрасте до двух лет не получит медицинскую помощь, процесс развития олигофрении станет необратимым. У взрослого человека высокий уровень фенилаланина может снизить уровень интеллекта.

Раньше данное заболевание лечили с помощью диеты, исключая из питания продукты с содержанием фенилаланина.

Российские ученые создали капсулу на основе полисахаридов

Недавно за рубежом разработали способы лечения, в основу которых положен фермент L-фенилаланин-аммоний-лиазы. Он расщепляет фенилаланин до продуктов, которые безопасны для здоровья.

Но российские ученые не умели создавать оболочку для этого лекарства.

Специалисты смогли решить данную проблему, разработав капсулу на основе полисахаридов.

"Лечение наследственной олигофрении будет возможно российскими лекарствами", - сообщила пресс-служба БФУ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге олигофрен "заминировал" четыре вокзала и поезд.