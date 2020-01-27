В Омске врачи спасают 14-летнюю девочку весом 25 кг

В Омске суд признал незаконным решение одной из местных жительниц, которая препятствовала лечению своей 14-летней дочери.

Жительница Омска не давала лечить дочь из религиозных соображений

Ее дочь из-за болезни весила 25 кг. В настоящее время девочку госпитализировали.

"У девочки была диагностирована белково-энергетическая недостаточность, в силу чего у нее был очень низкий вес", - сообщили врачи.

Мать подростка отказалась от госпитализации девочки и не пускала домой врач-педиатра.

Мать аргументировала свою позицию религиозными соображениями. В декабре 2019 года девочку уже доставляли на "скорой помощи", для чего понадобилось участие полиции.

Но мать снова отказалась обследовать ребенка и проводить лечение, написав письменный отказ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что двухлетнюю девочку родители залечили насмерть.