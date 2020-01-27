В Омске суд признал незаконным решение одной из местных жительниц, которая препятствовала лечению своей 14-летней дочери.
Ее дочь из-за болезни весила 25 кг. В настоящее время девочку госпитализировали.
"У девочки была диагностирована белково-энергетическая недостаточность, в силу чего у нее был очень низкий вес", - сообщили врачи.
Мать подростка отказалась от госпитализации девочки и не пускала домой врач-педиатра.
Мать аргументировала свою позицию религиозными соображениями. В декабре 2019 года девочку уже доставляли на "скорой помощи", для чего понадобилось участие полиции.
Но мать снова отказалась обследовать ребенка и проводить лечение, написав письменный отказ.
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