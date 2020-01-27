У ВОЗ нет подтверждения, что коронавирус усиленно мутирует

У Всемирной организации здравоохранения нет подтверждений того, что коронавирус 2019-nCoV, взывающий пневмонию нового типа быстрыми темпами мутирует.

Так написано в информационном бюллетене ВОЗ, опубликованном в воскресенье.

"ВОЗ не получала свидетельств того, что вирус изменился Мы ожидаем дополнительной информации от Китая", — написано в документе.

Инкубационный период болезни

В бюллетене Всемирной организации здравоохранения указано, что на данный момент установлено, что инкубационный период коронавируса — от 2 до 10 дней. И уже в это время зараженный человек может распространять вирус.

"Во время других вспышек болезней, связанных с коронавирусом, в том числе MERS (ближневосточный респираторный синдром), некоторые люди, не проявлявшие симптомов, могли заражать других", - подчеркивает ВОЗ.

Вирус распространяется

Напомним, что Ма Сяовэй, руководитель китайского госкомитета здравоохранения ранее говорил об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку, что стало причиной "усложнения" эпидемиологической обстановки.

На сегодня число подтвержденных случаев заражения превысило 2,4 тысячи. Летальных исходов — 80.

Как уже сообщала "Правда.Ру", ученые установили "первоисточник" коронавируса. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Фото: скрин Xiong Qi / XinHua